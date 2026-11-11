Iran wezwał Organizację Narodów Zjednoczonych i Międzynarodową Agencję Energii Atomowej do potępienia amerykańskiej propozycji wypłaty do 20 mln dolarów za informacje o irańskim programie nuklearnym. Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi oświadczył, że taka inicjatywa może zagrozić obiektom nuklearnym kraju i jego specjalistom, podaje Anadolu Agency.

List do ONZ i MAEA

Według irańskiej państwowej agencji IRNA Aragczi wysłał listy do sekretarza generalnego ONZ António Guterresa, przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz dyrektora generalnego MAEA Rafaela Grossiego. Minister ostro skrytykował amerykańskie ogłoszenie i wezwał do jego jednoznacznego potępienia.

Według Aragcziego ogłoszenie w ramach programu Departamentu Stanu USA Rewards for Justice, rozpowszechnione również przez Centralne Dowództwo USA, przewidywało nagrodę za informacje o irańskich obiektach nuklearnych, sprzęcie, naukowcach i personelu. Oferowano także możliwość relokacji.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Oświadczenia o zagrożeniach dla specjalistów

Aragczi oskarżył Waszyngton o zachęcanie do szpiegostwa przeciwko irańskiemu programowi nuklearnemu. Według niego inicjatywa może narazić naukowców i personel techniczny na ryzyko zabójstw, sabotażu oraz innych zagrożeń dla bezpieczeństwa.

Minister oświadczył również, że poszukiwanie poufnych informacji o obiektach objętych gwarancjami MAEA rodzi pytania o wiarygodność i integralność systemu kontroli agencji. Wezwał Rafaela Grossiego do ochrony poufnych danych zebranych podczas inspekcji, zapobieżenia ich wykorzystaniu do celów wywiadowczych oraz przedstawienia sprawy Radzie Gubernatorów MAEA.

W liście Aragczi powołał się także na artykuł IV Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, który uznaje prawo państw do rozwijania i wykorzystywania energii jądrowej do celów pokojowych. Wezwał Radę Bezpieczeństwa ONZ do rozważenia możliwych konsekwencji inicjatywy dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

Czytaj nas na