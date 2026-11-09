Iran zaproponował wznowienie rozmów pokojowych już za dwa dni, skracając wcześniej proponowany siedmiodniowy termin. Chodzi o propozycję, zgodnie z którą Waszyngton przed rozpoczęciem rozmów ma spełnić szereg warunków Teheranu, podaje Jerusalem Post.

Warunki Teheranu

Rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Esmail Baghaei nazwał tę propozycję najbardziej rozsądną z dostępnych. Według niego Stany Zjednoczone muszą zakończyć działania zbrojne, znieść sankcje i usunąć blokadę morską jeszcze przed rozpoczęciem negocjacji.

Baghaei nazwał amerykańskie sankcje nielegalnymi i oświadczył, że Teheran domaga się również zakończenia wojny na wszystkich frontach. W ten sposób odpowiedział na komentarze sekretarza stanu USA Marco Rubio, który określił niektóre irańskie warunki jako nie do przyjęcia i absurdalne.

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Stanowisko USA i handel

Przed podróżą do Francji na spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw G7 Rubio powiedział dziennikarzom, że nie otrzymał informacji o postępach w negocjacjach. Zaznaczył, że kilka państw nadal utrzymuje kontakty z Iranem i przedstawia różne pomysły, jednak nie uważa, by strony były blisko przełomu.

Amerykański sekretarz stanu oświadczył również, że prezydent Donald Trump nadal preferuje rozwiązanie dyplomatyczne, lecz irańskie żądania pozostają istotną przeszkodą dla porozumienia. Rubio dodał, że Waszyngton podejmie działania, jeśli pojawi się zagrożenie dla amerykańskich sił lub żeglugi w regionie.

Baghaei osobno skomentował doniesienia o naciskach USA na Irak, aby zamknął większość granic z Iranem. Oświadczył, że nie powinno to wpłynąć na stosunki dwustronne Teheranu i Bagdadu, a amerykańską wojskową grupę operacyjną mającą ograniczyć lądowy handel Iranu nazwał manewrem odwracającym uwagę.

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