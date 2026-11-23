Iran wprowadził planowe przerwy w dostawach energii elektrycznej dla odbiorców z powodu trudności z dostawami paliwa do elektrowni. Zgodnie z początkowym planem ograniczenia będą trwać do dwóch godzin co drugi dzień, a w przypadku dalszego spadku temperatury — do dwóch godzin dziennie.

Poinformował o tym The National, powołując się na Mohammada Allahdada, dyrektora generalnego państwowej spółki elektroenergetycznej Tavanir. Jak powiedział, o ograniczeniach poinformowano w państwowej telewizji, a ich czas trwania będzie zależał od dostępności paliwa i ograniczenia zużycia energii przez ludność.

Uszkodzenie infrastruktury gazowej

Prezydent Iranu Masud Pezeszkian oświadczył, że atak na infrastrukturę gazową kraju pogorszył sytuację z dostawami energii i że zimą należy spodziewać się trudności. Według irańskich urzędników izraelskie uderzenia 17 marca uszkodziły cztery obiekty przetwarzania gazu na złożu South Pars.

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Początkowo uderzenia wyłączyły z działania moce przetwarzania około 230 mln metrów sześciennych gazu dziennie. Przywrócono już około 100 mln metrów sześciennych dziennych mocy, jednak około 130 mln metrów sześciennych pozostaje niedostępnych. Rzeczniczka rządu Fatemeh Mohajerani ostrzegła, że zimą deficyt gazu może sięgnąć 430 mln metrów sześciennych dziennie, w porównaniu z około 300 mln metrów sześciennych w poprzednich latach.

Presja na system energetyczny

Iran już wcześniej stosował przerwy w dostawach prądu, gdy elektrowniom brakowało paliwa. Kraj wielokrotnie miał trudności z zaspokojeniem krajowego popytu na gaz i energię elektryczną z powodu rosnącego zużycia, przestarzałej infrastruktury, niewystarczających inwestycji i międzynarodowych sankcji.

Tavanir poinformowała, że będzie ostrzegać odbiorców o ograniczeniach za pośrednictwem aplikacji i platformy do wymiany wiadomości. Spółka wezwała gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa do ograniczenia zużycia gazu i energii elektrycznej, zaznaczając, że działania mają zapewnić wystarczające dostawy energii dla produkcyjnych sektorów gospodarki.

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