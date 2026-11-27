Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi podczas rozmowy telefonicznej z szefem południowokoreańskiego MSZ Czo Hjonem oświadczył, że obecność zagranicznych sił wojskowych w regionie Zatoki Perskiej będzie zwiększać napięcia, a nie sprzyjać pokojowi. Rozmowa odbyła się 26 listopada, informuje Channel NewsAsia.

Stanowisko Teheranu

Według ambasady Iranu w Seulu Czo Hjon zapewnił Aragcziego, że Seul nie zamierza przyłączać się do żadnej wojny ani rozmieszczać wojsk w Zatoce. Irański minister oświadczył, że obecność zagranicznych sił wojskowych może podnieść napięcie i rozszerzyć skalę konfliktu.

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Obszar działań floty

Parlament Korei Południowej rozpatruje rządową propozycję rozszerzenia obszaru działań jednostki marynarki wojennej „Cheonghae” na zewnętrzne wody Zatoki Omańskiej. Wskazanym celem jest wspieranie bezpiecznej żeglugi statków handlowych tego kraju.

Antypiracka jednostka „Cheonghae” przebywa w Zatoce Adeńskiej od 2009 roku. Południowokoreańskie MSZ oświadczyło, że Czo Hjon wyjaśnił, iż jej misją jest gwarantowanie bezpieczeństwa Koreańczyków z Południa i ochrona interesów gospodarczych państwa. Według danych rządowych w 2025 roku Korea Południowa importowała z Bliskiego Wschodu 70% ropy naftowej, a większość dostaw przechodziła przez Cieśninę Ormuz.

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