Irańscy Strażnicy Rewolucji poinformowali, że dwa tankowce przewożące ponad cztery miliony baryłek ropy naftowej zapaliły się po wypadku w Cieśninie Ormuz. Według gwardzistów oba statki poruszały się trasą niezatwierdzoną przez Teheran.

Oświadczenie gwardzistów

The Hindu poinformował o tym w czwartek, 12 listopada 2026 roku. Irańskie wojsko nazwało zdarzenie wypadkiem i powiązało je z wykorzystaniem nieautoryzowanej trasy. Według gazety łączny ładunek ropy na tych statkach przekraczał cztery miliony baryłek.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ograniczenia żeglugi

Po rozpoczęciu wojny na Bliskim Wschodzie pod koniec lutego Teheran znacząco ograniczył ruch statków przez strategiczny kanał żeglugowy. Irańskie władze nalegają, aby statki korzystały wyłącznie z tras przez nie zatwierdzonych.

W ostatnich tygodniach irańskie siły wielokrotnie informowały o zapłonięciu statków, które próbowały skorzystać z tras uznawanych przez Teheran za niedozwolone. Komunikaty te dotyczyły tras, na których używanie Iran nie zezwala.

Czytaj nas na