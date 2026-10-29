Irańskie media poinformowały, że siły lotniczo-kosmiczne Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej przechwyciły myśliwiec, który określiły jako wrogi, w pobliżu wyspy Keszm w Cieśninie Ormuz. Według Anadolu Agency, samolot został zmuszony do opuszczenia tego obszaru.

Doniesienia o samolocie

Irańskie agencje Tasnim i Mehr, powołując się na własne źródła, oświadczyły, że przechwycenia dokonały siły lotniczo-kosmiczne Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Nie podały pochodzenia ani modelu samolotu. W chwili publikacji nie było oficjalnego oświadczenia w sprawie tego incydentu.

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Wybuchy w pobliżu cieśniny

Oddzielnie agencja Fars poinformowała o kilku wybuchach w pobliżu Cieśniny Ormuz, w tym na wodach w pobliżu Siriku i wyspy Keszm. Mieszkańcy Keszm mówili o błyskach światła i dźwiękach na niebie, a niektóre źródła sugerowały, że mogła działać obrona przeciwlotnicza.

Według wstępnych danych Fars część dźwięków mogła być związana ze strzałami ostrzegawczymi do jednostek pływających, które, jak twierdzi agencja, działały w Cieśninie Ormuz bez zezwolenia. Oficjalne potwierdzenie tych doniesień również nie nadeszło.

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