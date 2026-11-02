Irańscy negocjatorzy opuścili Dohę w Katarze po kontaktach z katarskimi mediatorami w sprawie zakończenia wojny ze Stanami Zjednoczonymi. Krąży projekt propozycji, możliwe jest także kolejne spotkanie — informuje Cyprus Mail, powołując się na urzędnika zaznajomionego z przebiegiem rozmów.

Według niego irańska delegacja wyjechała w niedzielę nie z powodu trudności podczas negocjacji. Urzędnik nie podał szczegółów dotyczących treści projektu propozycji.

Siedmiokrokowy plan Iranu

Rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Esmail Baghaei oświadczył, że podstawą kontaktów jest siedmioetapowy plan, który Teheran przygotował we wrześniu. Plan przewiduje otwarcie Cieśniny Ormuz i zakończenie amerykańskiej blokady morskiej Iranu.

Według Baghaeia Teheran proponuje szybszą realizację tego planu w ramach możliwego porozumienia. Wiceminister spraw zagranicznych Iranu Kazem Gharibabadi przebywał w Dosze, aby ułatwić wymianę wiadomości z Waszyngtonem za pośrednictwem katarskich mediatorów.

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Warunki Teheranu i stanowisko USA

Baghaei oświadczył, że zdaniem Teheranu ostateczne porozumienie, otwarcie i bezpieczeństwo Cieśniny Ormuz są możliwe wyłącznie po zakończeniu amerykańskiej blokady morskiej oraz uwzględnieniu żądań Iranu.

Początkową propozycję Iranu odrzucił prezydent USA Donald Trump. Oświadczył on również, że Stany Zjednoczone nie przeprowadzą nowych uderzeń na Iran do czasu wyborów połówkowych w USA, nazwał negocjacje produktywnymi, ale nie wykluczył dalszych działań wojskowych.

Nowa runda kontaktów dyplomatycznych odbywa się w obliczu obaw przed możliwą eskalacją po wyborach połówkowych w USA. Baghaei oświadczył, że Teheran nie oczekuje, iż wybory doprowadzą do powstania „nowych Stanów Zjednoczonych”.

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