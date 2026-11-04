W Teheranie irańscy urzędnicy przywitali wyniki wyborów uzupełniających w USA, w których Partia Demokratyczna zdobyła kontrolę nad obiema izbami Kongresu. Według CBC World zwycięstwu demokratów sprzyjały obawy Amerykanów dotyczące konsekwencji wojny, w tym wzrostu cen paliwa i innych towarów.

Przewodniczący irańskiego parlamentu i główny negocjator Mohammad Bagher Ghalibaf oświadczył, że Amerykanie odrzucili wojnę z powodów sumienia lub kosztów życia. Zagroził również USA konsekwencjami, jeśli amerykańskie władze, jego zdaniem, zignorują wolę wyborców.

Negocjacje i sytuacja w cieśninie

W regionie oczekuje się, czy wyniki wyborów wpłyną na przebieg wojny, która trwa już ponad osiem miesięcy. Równolegle trwają negocjacje mające nie dopuścić do wznowienia działań wojennych na pełną skalę. Inni sojusznicy USA w regionie wzywają Waszyngton, by nie wznawiał zakrojonej na szeroką skalę operacji wojskowej przeciwko Iranowi.

W przeddzień wyborów w USA, jak podaje CBC World, Stany Zjednoczone uderzyły w irańskie cele w rejonie Cieśniny Ormuz, co redakcja określa jako prawdopodobnie ograniczone. Irańskie media państwowe informowały o eksplozjach na wyspach Keszm i Hengam, a także w pobliżu miasta portowego Bandar Abbas. Irańskie władze nie sprecyzowały, jakie obiekty zostały trafione ani jaka jest skala zniszczeń.

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Iran od początku konfliktu znacznie ograniczył żeglugę przez cieśninę, podczas gdy USA wspierają morską blokadę irańskich portów. Przed wojną przez Cieśninę Ormuz przechodziła około jedna piąta światowych dostaw ropy.

Oświadczenia w Teheranie

Najwyższy przywódca Iranu ajatollah Modżtaba Chamenei oświadczył, że nadzieja na zmianę stosunku USA do Republiki Islamskiej wskutek wewnętrznych zmian politycznych w Ameryce jest „poważnym błędem”. Jego list opublikowano w mediach społecznościowych.

4 listopada w Teheranie uczczono również rocznicę zajęcia ambasady USA w 1979 roku. Uczestnicy demonstracji palili amerykańskie i izraelskie flagi. Szef irańskiego wymiaru sprawiedliwości Gholamhossein Mohseni-Ejei oświadczył, że prezydent USA Donald Trump poniósł porażkę „zarówno w wojnie, jak i w polityce”.

Według dwóch regionalnych urzędników i jeszcze jednej poinformowanej osoby premier Izraela Binjamin Netanjahu podczas rozmowy telefonicznej z Trumpem opowiadał się za nową falą uderzeń na Iran po wyborach w USA. Jednocześnie mediatorzy pracują nad ramami, zgodnie z którymi Iran zaprzestałby ataków w cieśninie w zamian za zniesienie amerykańskiej blokady.

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