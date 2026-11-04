W Iranie Ahmad Bakhshayesh Ardestani, członek parlamentarnej komisji bezpieczeństwa narodowego, oświadczył, że Teheran będzie uderzał w każdą bazę w Europie, której Stany Zjednoczone użyją do ataku na Iran. Jak informuje Euronews, wymienił Włochy i Niemcy.

Według Ardestaniego Iran będzie również traktował jako cele materialne i niematerialne aktywa państw, które, zdaniem Teheranu, będą pomagać Stanom Zjednoczonym. Powiedział, że kraje europejskie były już zaangażowane w poprzednią fazę konfrontacji z Iranem, zezwalając na wykorzystywanie swoich baz.

Oświadczenia posłów i IRGC

Inny członek komisji parlamentarnej, Fada Hossein Maleki, oświadczył, że Iran przygotował nowe podejście i scenariusz na wypadek wznowienia konfliktu. Jego zdaniem może to być zaskoczeniem dla Stanów Zjednoczonych i krajów europejskich.

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Tego samego dnia Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej opublikował oświadczenie, w którym obiecał natychmiastową i skuteczną odpowiedź na zagrożenia bez ograniczeń geograficznych. W oświadczeniu wspomniano o rozkazach przypisywanych ajatollahowi Modżtabie Chameneiemu dotyczących aktualizacji listy potencjalnych celów oraz postawienia w gotowości materialnych i niematerialnych aktywów przeciwnika.

Banner przy ambasadzie Niemiec

Przed marszami upamiętniającymi rocznicę zajęcia ambasady USA w Teheranie w 1979 roku zwolennicy władz umieścili przy ambasadzie Niemiec banner z wypowiedzią sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu Mohsena Rezaeiego, że Europa zapłaci za wspieranie Izraela. Agencja Fars, powiązana z IRGC, podała, że za umieszczenie bannera odpowiadali członkowie studenckiej organizacji Basidż Uniwersytetu Teherańskiego.

Fars oświadczyła również, że Iran ostrzegł Niemcy: ich zasoby wojskowe w regionie będą uznawane za legalne cele obronne, jeśli Berlin przystąpi do otwartego konfliktu zbrojnego z Iranem. Euronews zaznaczył, że nie mógł niezależnie zweryfikować tego twierdzenia, a także nie otrzymał odpowiedzi od ambasady Niemiec w Teheranie ani niemieckiego MSZ w sprawie bannera do czasu publikacji.

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