Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) oświadczył, że zestrzelił amerykańskiego drona MQ-1, który znajdował się nad wyspą Keszem w Cieśninie Ormuz. Anadolu Agency poinformowała o tym 14 listopada.

Oświadczenie IRGC

Według IRGC siły obrony powietrznej wykryły drona nad wyspą, po czym zestrzeliły go z użyciem niedawno opracowanego systemu obrony powietrznej. W oświadczeniu nie sprecyzowano innych okoliczności incydentu.

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Negocjacje dotyczące cieśniny

Agencja poinformowała również, że Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły wojnę przeciwko Iranowi 28 lutego, a Teheran w odpowiedzi zaatakował Izrael oraz amerykańskie obiekty wojskowe w krajach arabskich. Według Anadolu Agency 18 czerwca Waszyngton i Teheran podpisały memorandum o porozumieniu i rozpoczęły negocjacje. Później utknęły one w martwym punkcie z powodu różnic dotyczących gwarantowania bezpiecznej i swobodnej żeglugi w Cieśninie Ormuz.

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