Irański działacz opozycyjny Reza Pahlavi otrzymał Nagrodę Wolności we Frankfurcie nad Menem w Niemczech. Według policji na demonstracji poparcia dla niego zebrało się około 18 tys. osób, informuje Deutsche Welle. Redakcja zaznacza, że wśród tysięcy uczestników przeważały osoby pochodzenia irańskiego.

Ceremonia w kościele św. Pawła

Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się w historycznym kościele św. Pawła, gdzie w latach 1848–1849 obradował pierwszy wybrany parlament Niemiec — Zgromadzenie Narodowe we Frankfurcie. Nagrodę Pahlaviemu wręczyła Fundacja im. Friedricha Naumanna, związana z niemiecką Wolną Partią Demokratyczną.

Reza Pahlavi jest synem ostatniego szacha Iranu, Mohammada Rezy Pahlaviego, który uciekł na wygnanie po obaleniu podczas rewolucji w 1979 roku. W wystąpieniu Pahlavi oświadczył, że Iran nie czeka, aż ktoś nauczy go demokracji, lecz nie ma możliwości jej praktykowania. Powiedział także, że przyjmuje nagrodę tymczasowo — do czasu objęcia władzy w Iranie przez demokratycznie wybrany rząd.

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Krytyka i bojkot

Podczas przemówienia część obecnych skandowała hasła poparcia dla szacha i Iranu. Pahlavi wcześniej oświadczył, że jest gotów stanąć na czele rządu przejściowego w razie demokratycznych zmian w kraju, lecz nie zamierza przywracać monarchii swojej dynastii. Jak powiedział, kwestię tę powinno rozstrzygnąć przyszłe referendum.

Jednocześnie niektórzy przedstawiciele irańskiej opozycji skrytykowali przyznanie nagrody. Według Sahar Sanai, rzeczniczki Stowarzyszenia Niemiecko-Irańczyków w Hesji, około 200 więźniów w Iranie podpisało list protestacyjny, w którym nazwali Pahlaviego symbolem minionej dyktatury. Frankfurckie struktury Partii Socjaldemokratycznej i Zielonych zbojkotowały wydarzenie, oświadczając, że nie może on być uznawany za legalnego przedstawiciela narodu irańskiego.

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