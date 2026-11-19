W Bangkoku w Tajlandii irański bramkarz Alireza Beiranvand został uznany za piłkarza roku przez Azjatycką Konfederację Piłkarską. 34-letni golkiper został pierwszym bramkarzem, który otrzymał to wyróżnienie od jego ustanowienia w 1994 roku, informuje Channel NewsAsia.

Piąty laureat z Iranu

Beiranvand został piątym przedstawicielem Iranu uznanym za najlepszego piłkarza kontynentu. Wcześniej nagrodę otrzymali Chodadad Azizi, Ali Daei, Mehdi Mahdawikia i Ali Karimi.

Bramkarza wyróżniono za występy w klubie Tractor oraz w reprezentacji Iranu. Wyprzedził innych nominowanych z Arabii Saudyjskiej — Ferasa Al-Brikana i Salema Al-Dawsariego. Beiranvand został również doceniony za występ na mistrzostwach świata, gdzie reprezentacja Iranu o mało nie awansowała do fazy pucharowej.

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Inne nagrody ceremonii

Najlepszą piłkarką roku w Azji została Kim Kyong Yong z Korei Północnej. Wyróżniono ją za grę w Negogyan, który wygrał Azjatycką Ligę Mistrzyń. Została drugą piłkarką z Korei Północnej, która zdobyła tę nagrodę.

Najlepszym trenerem roku w piłce nożnej mężczyzn uznano Go Kurodę, który doprowadził japoński klub Machida Zelvia do finału elitarnej Azjatyckiej Ligi Mistrzów. W decydującym meczu zespół przegrał z saudyjskim Al-Ahli, trenowanym przez Matthiasa Jaissle’a. Iranka Marzieh Jafari po raz drugi z rzędu otrzymała nagrodę dla najlepszej trenerki za pracę z Bam Khatoon, a Południowokoreańczyk Lee Kang-in i Australijka Caitlin Foord zostali międzynarodowymi piłkarzami roku.

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