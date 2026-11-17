Teherański Sąd Rewolucyjny w Iranie skazał reżysera Jafara Panahiego na pięć lat i jeden miesiąc więzienia. Sąd nakazał również konfiskatę jego paszportu oraz zakazał mu wyjazdów za granicę i korzystania z mediów społecznościowych przez dwa lata, podaje Variety.

Reakcja festiwalu w Cannes

Festiwal Filmowy w Cannes potępił ściganie Panahiego i wezwał do zniesienia ograniczeń, które — jak stwierdzono — uniemożliwiają reżyserowi podróżowanie, pracę i swobodne wyrażanie siebie. Festiwal zaapelował również do społeczności międzynarodowej, artystów, festiwali i instytucji kulturalnych o połączenie wysiłków, aby zapobiec uwięzieniu reżysera.

W Cannes oświadczono, że sprawa Panahiego dotyczy nie tylko jednego filmowca, lecz także prawa artystów do myślenia, tworzenia i wyrażania siebie bez obawy przed więzieniem. Festiwal podkreślił, że artyści nie powinni być więzieni za swoją pracę, idee ani samowyrażanie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wcześniejsze sprawy i nagroda

Panahi otrzymał już roczny wyrok więzienia oraz dwuletni zakaz opuszczania Iranu na mocy odrębnego orzeczenia z 2025 roku. Inna sprawa sądowa związana z jego działalnością filmową pozostaje w toku.

Reżyser wielokrotnie spotykał się z prześladowaniami ze strony irańskich władz. W 2010 roku zakazano mu kręcenia filmów, kontaktów z prasą i opuszczania kraju, jednak nadal pracował potajemnie. W 2022 roku Panahi został ponownie aresztowany, a około siedem miesięcy później zwolniony.

W 2025 roku Panahi zdobył Złotą Palmę Festiwalu Filmowego w Cannes za film „To był tylko wypadek”. Obraz jest inspirowany jego doświadczeniem pobytu w więzieniu. W marcu 2026 roku reżyser wrócił do Iranu po podróżach zagranicznych, w tym do USA, gdzie prezentował ten film.

Czytaj nas na