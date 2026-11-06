IREN poinformowała, że ponad 4 mld dolarów rocznego przychodu powtarzalnego, który spodziewała się uzyskać w 2026 roku, zostanie odroczone co najmniej do stycznia. Według CNBC, firma wyjaśniła to zmianą zgłoszoną przez klienta oraz terminami dostaw. IREN dodała, że otrzymanie płatności może zostać przesunięte także na luty.

Wyniki finansowe IREN

W ujęciu kwartalnym przychody IREN wzrosły o 66% w porównaniu z poprzednim kwartałem, do 228 mln dolarów. Przekroczyło to średnią prognozę analityków wynoszącą 221 mln dolarów, przytaczaną przez LSEG. Przychody działu AI Cloud wzrosły ponad dwukrotnie i wyniosły 200 mln dolarów.

Strata netto spółki zmniejszyła się do 263 mln dolarów wobec 684 mln dolarów w poprzednim okresie. Pozostałą część przychodów IREN uzyskuje z wydobycia bitcoina — działalności, która była dla firmy główną przed zmianą orientacji na usługi związane ze sztuczną inteligencją.

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Kontrakty i nakłady kapitałowe

IREN podała, że jej portfel zamówień wzrósł o 22% w porównaniu z poprzednim okresem i osiągnął 20,3 mld dolarów. Około dwie trzecie tej wartości przypada na kontrahentów z kredytowym ratingiem inwestycyjnym. Według spółki cel 4 mld dolarów rocznego przychodu powtarzalnego jest w pełni zakontraktowany i sfinansowany.

Współdyrektor generalny IREN Daniel Roberts powiedział CNBC, że między sytuacją na rynku publicznym a popytem ze strony klientów istnieje „rozbieżność”. Spółka planuje wydać 15 mld dolarów na inwestycje kapitałowe do końca roku finansowego: 9 mld dolarów stanowią środki pieniężne i potwierdzone finansowanie, a kolejne 6 mld dolarów to docelowe finansowanie zależne od warunków rynkowych.

IREN poinformowała także o rozszerzeniu obowiązującego kontraktu z jednym z czołowych laboratoriów AI oraz oświadczyła, że ma umowy z Nvidia, Microsoft i 13 innymi klientami.

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