Irlandzka Komisja Ochrony Danych nałożyła na Match Group, właściciela aplikacji randkowej Tinder, grzywnę w wysokości 11 mln euro. Regulator oświadczył, że serwis nie udostępniał użytkownikom na ich żądanie pełnej kopii ich danych osobowych, informuje Politico.

Niedociągnięcia narzędzia dostępu do danych

Kontrola dotyczyła narzędzia Tinder Download My Data, za pomocą którego użytkownicy mogą pobrać informacje na swój temat. Irlandzki regulator wszczął w styczniu 2020 roku postępowanie dotyczące jego zgodności z unijnym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych GDPR.

Według ustaleń Komisji narzędzie nie udostępniało wszystkich danych osobowych użytkowników: niektóre kategorie informacji pominięto albo zamiast pełnych danych oferowano ludziom jedynie ich skrót. Regulator zaznaczył, że nie jest to zgodne z prawem osoby do dostępu do danych osobowych przechowywanych przez firmę.

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Firma odwoła się od decyzji

Oprócz grzywny Match Group otrzymała oficjalne upomnienie oraz nakaz dostosowania przetwarzania danych do GDPR w ciągu trzech miesięcy. Zastępca komisarza irlandzkiej Komisji Ochrony Danych Graham Doyle zaznaczył, że zautomatyzowane narzędzia dostępu mogą być przydatne, jednak muszą w przejrzysty sposób pokazywać ludziom, jakie dokładnie dane są im udostępniane.

Przedstawiciel Match Group oświadczył, że firma odwoła się od decyzji. Firma przekazała również, że Tinder współpracował z regulatorem przez cały okres postępowania i wspiera stworzone dla użytkowników mechanizmy ochrony prywatności.

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