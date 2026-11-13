W Irlandii kolekcja 12 tys. książek, które w różnych latach uznano za nieprzyzwoite lub obsceniczne, zostanie przekazana z Ministerstwa Sprawiedliwości w Dublinie do Archiwów Narodowych. Wraz z publikacjami archiwum otrzyma rejestry, protokoły i notatki Rady ds. Cenzury Publikacji, w których odnotowano podstawy zakazów.

Książki i czasopisma były przechowywane w pomieszczeniu ministerstwa przy St Stephen’s Green, do którego publiczność nie miała dostępu. Przeniesienie kolekcji ma nastąpić po Bożym Narodzeniu w ramach zniesienia irlandzkich ustaw o cenzurze, informuje The Guardian.

Publikacje z lat 1926–1996

Zbiór obejmuje publikacje zakazane w latach 1926–1996, w tym literaturę popularną, literaturę klasyczną oraz prace naukowe. Ograniczeniami cenzorskimi obejmowano dzieła, w których władze dostrzegały aluzje do niemoralności seksualnej, a także wzmianki o planowaniu rodziny, antykoncepcji lub przemocy.

Wśród zakazanych książek znalazły się „Portret Doriana Graya” Oscara Wilde’a, Borstal Boy Brendana Behana, Lady Chatterley’s Lover Davida Herberta Lawrence’a oraz The Country Girls Edny O’Brien. Według dyrektorki Archiwów Narodowych Orlaith McBride cenzorzy zwracali uwagę nie tylko na treść, lecz także na ilustracje na okładkach. Jako przykład podała okładkę The Country Girls, na której, jak powiedziała, widać zarys kobiecego ciała.

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Dokumenty rady cenzury

Rejestry, notatki i listy od obywateli oraz zainteresowanych grup zostały już przekazane do Archiwów Narodowych w celu konserwacji. Później planowane jest ich udostępnienie publiczności. McBride zaznaczyła, że dokumenty te wyjaśniają decyzje o zakazach i odzwierciedlają podejście cenzorów.

Wiele książek w kolekcji to pierwsze wydania i ze względu na swój wiek są w delikatnym stanie, dlatego odwiedzający nie będą mogli czytać ich bezpośrednio. Publikacje zostaną zakonserwowane, skatalogowane i będą przechowywane w Archiwach Narodowych.

W 1926 roku, po uzyskaniu niepodległości, Wolne Państwo Irlandzkie utworzyło Komitet ds. „szkodliwej literatury”. Jego rekomendacje doprowadziły do utworzenia Rady ds. Cenzury Publikacji oraz rady odwoławczej. Cenzorzy rozpatrywali materiały przesyłane przez obywateli, pracowników służb celnych i podatkowych, a także książki otrzymywane w ramach subskrypcji Times Book Club.

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