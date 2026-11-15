Reprezentacja Irlandii w rugby 14 listopada w Dublinie w Irlandii pokonała Fidżi 43:15 w meczu Nations Championship. Wynik ten pozwolił irlandzkiej drużynie pozostać w gronie kandydatów do awansu do finału nowego turnieju.

Przewaga po przerwie

Po pierwszej połowie Irlandia prowadziła 17:15. W drugiej części gry zespół powiększył przewagę i zakończył mecz z 28-punktową różnicą.

Po zwycięstwie Irlandia ma 20 punktów w tabeli drużyn półkuli północnej. Zrównała się pod tym względem z Anglią i traci jeden punkt do Francji, informuje Channel NewsAsia.

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Siedem przyłożeń Irlandii

Skrzydłowi Tommy O’Brien i Robert Baloucoune zdobyli po dwa przyłożenia dla zwycięzców. Po jednym przyłożeniu zapisali na swoim koncie także Ronan Kelleher, Andrew Porter i Nick Timoney.

Fidżi zdobyło dwa przyłożenia w środku pierwszej połowy — ich autorami byli Josua Tuisova i kapitan zespołu Peceli Yato. Te punktowane akcje nastąpiły w odstępie czterech minut.

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