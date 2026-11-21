Reprezentacja Irlandii w rugby pokonała RPA 20:17 w meczu Nations Championship na stadionie Aviva w Dublinie 21 listopada. Jednocześnie reprezentacja RPA, aktualny mistrz świata, zdobyła punkt bonusowy za porażkę i zapewniła sobie miejsce w finale turnieju.

Przewaga Irlandii w pierwszej połowie

Jak informuje Channel NewsAsia, powołując się na Reutersa, Irlandczycy dominowali w pierwszej połowie i do przerwy prowadzili 17:10. Rob Baloucoune zdobył dwa przyłożenia, a Ronan Kelleher zaliczył kolejne.

Główny trener RPA Rassie Erasmus oglądał mecz z hotelu, odbywając pierwszą z sześciu meczowych dyskwalifikacji.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Przyłożenie Marxa nie zmieniło wyniku

W drugiej połowie Sam Prendergast wykorzystał rzut karny, zwiększając przewagę Irlandii do 10 punktów. Przyłożenie Malcolma Marxa przed 60. minutą zmniejszyło stratę RPA do trzech punktów, lecz drużyna nie zdołała sforsować irlandzkiej obrony.

Dla reprezentacji RPA była to druga porażka z rzędu. Irlandia nie może już dogonić Anglii w tabeli drużyn półkuli północnej, jednak zapewniła sobie miejsce w pierwszej trójce oraz udział w jednym z głównych meczów finałowego weekendu, który odbędzie się 27–29 listopada na stadionie Twickenham.

Czytaj nas na