Reprezentacja Irlandii w rugby pokonała Argentynę 42:12 w Dublinie w Irlandii w meczu Nations Championship. Hugo Keenan skompletował hat-tricka, a Irlandczycy zdobyli sześć przyłożeń na stadionie Aviva. Poinformował o tym Channel NewsAsia.

Przewaga do przerwy

Argentyna otworzyła wynik w 10. minucie, jednak gospodarze szybko przejęli inicjatywę. Przed przerwą Keenan dwukrotnie przyłożył piłkę w polu punktowym, a kolejne przyłożenie zdobył Dan Sheehan. Pierwsza połowa zakończyła się prowadzeniem Irlandii 21:5.

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Po wznowieniu gry Sam Prendergast zdobył swoje pierwsze przyłożenie dla reprezentacji, co przyniosło Irlandii punkt bonusowy. Następnie Keenan zwiększył liczbę swoich przyłożeń w meczu do trzech, a Ronan Kelleher zdobył szóste przyłożenie zespołu. Mateo Carreras zdobył dwa przyłożenia dla Argentyny.

Kolejne mecze turnieju

Przed rozpoczęciem weekendu Irlandia zajmowała czwarte miejsce w północnej części nowego turnieju. Następnie zespół rozegra u siebie mecze z Fidżi i RPA, po czym na stadionie Twickenham odbędą się mecze finałowe. Argentyna w kolejnych spotkaniach uda się do Włoch i Francji.

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