Irlandia rozszerzyła uprawnienia swojej marynarki wojennej, zezwalając jej na wejście na pokład i kontrolę podejrzanych statków w związku z obawami o bezpieczeństwo kabli podmorskich. Około 75% kabli transatlantyckich przebiega przez irlandzkie wody lub w ich pobliżu, łącząc Amerykę Północną i Europę, informuje Al Jazeera.

Kable i rosyjskie statki

Irlandia jest ważnym ośrodkiem dla amerykańskich korporacji technologicznych, w tym Google, Microsoft i Meta, a także ma coraz więcej centrów danych. Aktywność rosyjskich statków w pobliżu infrastruktury podmorskiej w ostatnich latach nasiliła obawy, że kable mogą stać się celem ingerencji.

W listopadzie 2024 roku rosyjski statek „Jantar”, oficjalnie określany jako oceanograficzny statek badawczy, był śledzony w pobliżu infrastruktury podmorskiej na Morzu Irlandzkim. Irlandzka marynarka wojenna odprowadziła go poza wyłączną strefę ekonomiczną kraju. Dwa miesiące później brytyjskie Ministerstwo Obrony oświadczyło, że statek pozostawał nad kluczową infrastrukturą podmorską na wodach brytyjskich.

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Ograniczone możliwości obronne

Irlandia jest państwem neutralnym militarnie i nie należy do NATO. Według materiału kraj ma najniższe w UE wydatki obronne jako udział w PKB, a jego flota nie posiada okrętów podwodnych. Senator Tom Clonan oświadczył, że neutralność nie powinna utrudniać wzmacniania zdolności obronnych państwa.

W marcu minister obrony Helen McEntee wskazała jako priorytet ochronę przed nowymi zagrożeniami na irlandzkich wodach, w tym ze strony statków powiązanych z tak zwaną rosyjską flotą cieni. Chodzi o stare, często nieubezpieczone tankowce wykorzystywane do transportu rosyjskiej ropy z pominięciem zachodnich sankcji. Rosja, państwo-agresor, odrzuca określenie „flota cieni”, nazywając je politycznym wymysłem.

Były ambasador Irlandii w USA Daniel Mulhall podkreślił, że ochrona kabli wymaga współpracy międzynarodowej, ponieważ przez irlandzkie wody przebiega znaczna część infrastruktury cyfrowej ważnej dla zachodniej gospodarki.

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