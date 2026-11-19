Reprezentacja Irlandii w rugby wystawi Dana Sheehana na pozycji numer osiem w meczu Nations Championship przeciwko Republice Południowej Afryki, który odbędzie się 21 listopada w Dublinie. Sheehan zazwyczaj gra jako hooker, jednak tym razem będzie również kapitanem drużyny. O składzie Irlandczyków informuje Sky Sports News.

Wymuszona zmiana w składzie Irlandii

Irlandczycy nie mogą liczyć na trzech zawodników trzeciej linii z powodu kontuzji — Caelana Dorisa, Jacka Conana i Seana Jansena. Dla Sheehana będzie to dopiero drugi mecz w karierze na pozycji numer osiem. Po raz pierwszy zagrał tam w barwach Leinster przeciwko Munsterowi w meczu URC w ubiegłym miesiącu na stadionie Aviva.

Do wyjściowego składu Irlandii wrócili obrońca Hugo Keenan, środkowy Robbie Henshaw oraz Joe McCarthy, który zagra w drugiej linii. Na pozycji łącznika ataku wystąpi Sam Prendergast po tym, jak w środę odrzucono odwołanie w sprawie jego chwytu hip-drop. Jamison Gibson-Park zachowa miejsce na pozycji łącznika młyna, a Craig Casey pozostanie wśród rezerwowych.

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RPA przywróciła Ebena Etzebetha

Reprezentacja RPA dokonała pięciu zmian w wyjściowym składzie po porażce z Francją w Paryżu. Do drużyny wrócił doświadczony zawodnik drugiej linii Eben Etzebeth, który w parze z Ruanem Nortje może rozegrać 148. mecz w reprezentacji — rekordowy wynik dla Springboks.

Cameron Hanekom zagra na pozycji numer osiem, ponieważ Jasper Wiese odbywa karę czteromeczowej dyskwalifikacji po czerwonej kartce w spotkaniu z Francją. W wyjściowym składzie znaleźli się także Ox Nche, Malcolm Marx i Wilco Louw. Formacja ataku zespołu pozostała bez zmian: na pozycjach łącznika ataku i łącznika młyna zagrają odpowiednio Sacha Feinberg-Mngomezulu i Morne van den Berg.

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