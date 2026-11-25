Trener reprezentacji Irlandii w rugby Andy Farrell dokonał dwóch zmian w wyjściowym składzie na mecz z Australią. Piątkowe spotkanie na stadionie Twickenham rozstrzygnie o piątym i szóstym miejscu w Nations Championship, informuje Channel NewsAsia.

Zmiany w wyjściowym składzie

Do podstawowego składu weszli zawodnicy Ulsteru Jacob Stockdale i Nick Timoney. Dla Stockdale’a będzie to pierwszy mecz w obecnym oknie międzynarodowym: zagra na skrzydle zamiast Macka Hansena, którego nie ma w kadrze meczowej.

Timoney zajmie pozycję numer osiem. Dan Sheehan, który był kapitanem drużyny pod nieobecność kontuzjowanego Caelana Dorisa i wystąpił na tej pozycji w meczu z Republiką Południowej Afryki, został zawieszony.

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Timoney na początku tego miesiąca wyszedł w podstawowym składzie przeciwko Argentynie i Fidżi, a w meczu z Republiką Południowej Afryki pojawił się na boisku z ławki rezerwowych. Kapitanem Irlandczyków w meczu z Australią ponownie będzie Tadhg Beirne.

Skład Irlandii

W wyjściowym składzie zagrają także Hugo Keenan, Robert Baloucoune, Robbie Henshaw, Stuart McCloskey, Sam Prendergast, Jamison Gibson-Park, Josh van der Flier, Ryan Baird, Joe McCarthy, Tadhg Furlong, Ronan Kelleher i Andrew Porter.

Na ławce rezerwowych znaleźli się James McNabney i Nathan Doak. McNabney opuścił poprzedni mecz z powodu wstrząśnienia mózgu, którego doznał w spotkaniu z Fidżi. Wśród rezerwowych są także Tom Stewart, Tom O’Toole i Thomas Clarkson — trio zawodników pierwszej linii znane w drużynie jako "Tom Squad".

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