Reprezentacja Irlandii w rugby dokonała siedmiu zmian w składzie na sobotni mecz Nations Championship z Fidżi. Zawodnik formacji młyna Ulsteru James McNabney może zadebiutować w reprezentacji, rozpoczynając spotkanie wśród rezerwowych, podaje BBC Sport.

Zmiany z powodu kontuzji

Główny trener Andy Farrell przesunął Nicka Timoneya na pozycję numer osiem z powodu kontuzji Caelana Dorisa, Jacka Conana i Seana Jansena. Mack Hansen zagra na pozycji obrońcy zamiast Hugo Keenana, który nie znalazł się w składzie po hat-tricku przyłożeń w meczu z Pumas.

W formacji ataku znaleźli się Jamie Osborne, Bundee Aki, Tommy O’Brien i Jamison Gibson-Park. Rob Baloucoune i Sam Prendergast zachowali miejsca w składzie.

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Pierwszy mecz Beirne’a jako kapitana

Ronan Kelleher rozpocznie mecz na pozycji młynarza, ponieważ Dan Sheehan nie zagra z powodu wstrząśnienia mózgu. James Ryan utworzy parę w drugiej linii z Tadghiem Beirne’em, który po raz pierwszy będzie kapitanem reprezentacji Irlandii. Joe McCarthy nie znalazł się w składzie.

Były Zawodnik Roku World Rugby Josh van der Flier wrócił na pozycję skrzydłowego młyna otwartego. Wśród rezerwowych, obok McNabneya, znaleźli się Tom Stewart, Tom O’Toole, Sam Illo, Darragh Murray, Craig Casey, Ciaran Frawley i Stuart McCloskey.

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