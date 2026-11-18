Irlandzki rugbysta Sam Prendergast będzie mógł zagrać w sobotnim meczu Nations Championship przeciwko Republice Południowej Afryki. Komisja dyscyplinarna oddaliła zgłoszenie dotyczące domniemanej niebezpiecznej gry 23-letniego łącznika ataku, informuje Channel NewsAsia.

Decyzja komisji

Prendergast został pierwszym zawodnikiem skierowanym do postępowania dyscyplinarnego na podstawie nowych zasad World Rugby. Sprawa dotyczyła domniemanego chwytu hip-drop na Pecelim Yato w pierwszej połowie meczu w Dublinie w ubiegłą sobotę.

Irlandia wygrała wówczas 43:15. Yato doznał kontuzji podczas tego zdarzenia i opuścił boisko wkrótce po zdobyciu przyłożenia. Prendergast nie został ukarany podczas meczu, jednak później skierowano go do postępowania dyscyplinarnego.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Stanowiska stron

Komisja poinformowała, że wysłuchała szczegółowych zeznań Prendergasta, a także stanowisk przedstawiciela prawnego irlandzkiego rugby Dereka Hegarty'ego oraz trenera reprezentacji Irlandii Andy'ego Farrella. Członkowie komisji jednogłośnie uznali, że zawodnik wykazał podstawy do oddalenia zgłoszenia.

Zdarzenie wywołało również reakcję trenera RPA Rassiego Erasmusa. Zasugerował on, że Prendergast uniknie kary z powodów formalnych. Komentarze Erasmusa dotyczące sędziowania po porażce jego drużyny z Francją w ubiegły piątek skutkowały sześciomeczowym zawieszeniem nałożonym przez World Rugby.

Czytaj nas na