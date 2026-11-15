Isamaa proponuje obniżenie podstawowych pensji posłów o 10% — ERR News

W Estonii partia Isamaa proponuje obniżenie podstawowych pensji członków Riigikogu o około 10% w następnej kadencji parlamentu, który zostanie wybrany w marcu 2027 roku. Inicjatywa przewiduje również przejście na bardziej stopniowy mechanizm podwyższania wynagrodzeń posłów.

Propozycja Isamaa

Jak informuje ERR News, lider Isamaa Urmas Reinsalu powiedział, że w ostatnich latach wzrost wynagrodzeń innych wysokich urzędników był bardziej powściągliwy, zgodnie z polityką oszczędnościową, jednak nie dotyczyło to parlamentu. Według niego obniżenie podstawowego wynagrodzenia powinno przywrócić wcześniejszą relację między pensjami posłów a wynagrodzeniami innych wysokich urzędników.

Od 1 kwietnia 2026 roku miesięczne wynagrodzenie członka Riigikogu wynosi 6655,81 euro. Reinsalu twierdzi, że proponowane zmiany pozwolą zaoszczędzić około 10 mln euro w ciągu czterech lat. Zaznaczył również, że Isamaa nie omawiała jeszcze tej inicjatywy z innymi siłami politycznymi.

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Stanowisko Partii Reform

Przewodnicząca frakcji parlamentarnej Partii Reform Onne Pillak powiedziała, że rząd już przygotowuje zmiany w ustawie o wynagrodzeniach wysokich urzędników. Według niej w partii omawiano możliwość spowolnienia wzrostu pensji posłów, podobnie jak wynagrodzeń ministrów, jednak konkretny wskaźnik pozostaje jeszcze do ustalenia.

Pillak uważa, że decyzję należy podjąć w ramach jednego rządowego projektu ustawy. Nie wykluczyła, że projekt ustawy Isamaa może zostać połączony z inicjatywą rządową, jeśli ich przepisy będą podobne pod względem treści.

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