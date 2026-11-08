Hiszpania nakazała wstrzymać 12% oliwy z oliwek do września 2027 roku — Fortune
Ministerstwo Rolnictwa Hiszpanii zobowiązało rolników do odłożenia na przechowanie 12% wyprodukowanej oliwy z oliwek do końca września 2027 roku. Decyzję podjęto w związku z prognozą dużych zbiorów oliwek: produkcja oliwy z oliwek w kraju może wzrosnąć w tym sezonie o 23%, do 1,6 mln ton. Jak podaje Fortune, byłyby to czwarte największe zbiory w historii.
188 tys. ton poza rynkiem
Rolnicy muszą przechowywać część oliwy w swoich gospodarstwach lub w zewnętrznych obiektach magazynowych. Ministerstwo zamierza tymczasowo nie dopuścić na rynek 188 tys. ton oliwy z oliwek. Resort oświadczył, że środek ma zapewnić rentowność rolnikom, chronić interesy kupujących i zwiększyć stabilność rynku.
Obecny sezon zbiorów rozpoczął się we wrześniu. Sprzyjająca pogoda wiosną, według publikacji, może zrekompensować skutki suszy i upałów z poprzednich lat, kiedy produkcja oliwek pozostawała niska. Unia Europejska zezwala na ograniczanie dostaw oliwy z oliwek, jeśli nie prowadzi to do nadmiernego zakłócenia rynku.
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Ceny już spadły
Oczekiwania większej podaży już wpłynęły na ceny produktu. W tłoczniach oliwy w Andaluzji w miniony weekend średnia cena wynosiła 2,93 euro za kilogram — około 15% mniej niż mniej więcej dwa miesiące temu.
Przedstawiciele branży skrytykowali próbę wsparcia cen, podkreślając, że rynek oliwy z oliwek ma charakter globalny, podczas gdy zarządzenie dotyczy wyłącznie hiszpańskich producentów. Starszy analityk firmy Expana, Kyle Holland, również zaznaczył, że oliwa z oliwek pogarsza się podczas przechowywania i już po kilku miesiącach może przestać spełniać kryteria kategorii extra virgin. Według niego duzi nabywcy mają już znaczne zapasy, dlatego przechowywanie części produkcji może nie mieć natychmiastowego wpływu na ceny.