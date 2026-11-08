Ministerstwo Rolnictwa Hiszpanii zobowiązało rolników do odłożenia na przechowanie 12% wyprodukowanej oliwy z oliwek do końca września 2027 roku. Decyzję podjęto w związku z prognozą dużych zbiorów oliwek: produkcja oliwy z oliwek w kraju może wzrosnąć w tym sezonie o 23%, do 1,6 mln ton. Jak podaje Fortune, byłyby to czwarte największe zbiory w historii.

188 tys. ton poza rynkiem

Rolnicy muszą przechowywać część oliwy w swoich gospodarstwach lub w zewnętrznych obiektach magazynowych. Ministerstwo zamierza tymczasowo nie dopuścić na rynek 188 tys. ton oliwy z oliwek. Resort oświadczył, że środek ma zapewnić rentowność rolnikom, chronić interesy kupujących i zwiększyć stabilność rynku.

Obecny sezon zbiorów rozpoczął się we wrześniu. Sprzyjająca pogoda wiosną, według publikacji, może zrekompensować skutki suszy i upałów z poprzednich lat, kiedy produkcja oliwek pozostawała niska. Unia Europejska zezwala na ograniczanie dostaw oliwy z oliwek, jeśli nie prowadzi to do nadmiernego zakłócenia rynku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ceny już spadły

Oczekiwania większej podaży już wpłynęły na ceny produktu. W tłoczniach oliwy w Andaluzji w miniony weekend średnia cena wynosiła 2,93 euro za kilogram — około 15% mniej niż mniej więcej dwa miesiące temu.

Przedstawiciele branży skrytykowali próbę wsparcia cen, podkreślając, że rynek oliwy z oliwek ma charakter globalny, podczas gdy zarządzenie dotyczy wyłącznie hiszpańskich producentów. Starszy analityk firmy Expana, Kyle Holland, również zaznaczył, że oliwa z oliwek pogarsza się podczas przechowywania i już po kilku miesiącach może przestać spełniać kryteria kategorii extra virgin. Według niego duzi nabywcy mają już znaczne zapasy, dlatego przechowywanie części produkcji może nie mieć natychmiastowego wpływu na ceny.

Czytaj nas na