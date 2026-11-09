Hiszpańskie Ministerstwo Młodzieży i Dzieci zwróciło się do prokuratury z prośbą o zbadanie materiałów seksualnego wykorzystywania dzieci na TikToku. Resort dopuścił również możliwość zawieszenia działalności platformy w kraju, jeśli zostanie to uznane za zasadne, informuje Anadolu Agency.

Wniosek złożono po dochodzeniu hiszpańskiej organizacji non-profit Maldita.es. W ciągu 35 dni badacze udokumentowali 1182 publiczne posty zawierające materiały seksualnego wykorzystywania dzieci, które łącznie uzyskały 48 mln wyświetleń. Według organizacji funkcje wyszukiwania i rekomendacji TikToka pomagały znajdować takie treści.

Wyniki dochodzenia Maldita.es

Badacze poinformowali, że niektórzy sprzedawcy ukrywali części wyraźnych zdjęć za pomocą emoji lub pikselizacji i oferowali pełne nagrania za pieniądze. Inne konta, według Maldita.es, otwarcie prezentowały takie zdjęcia, między innymi jako fotografie profilowe. Odnotowano również zdjęcia dzieci bez wyraźnych treści, które kierowały użytkowników do kanałów służących kupowaniu, sprzedaży lub wymianie takich materiałów.

Organizacja zgłosiła TikTokowi próbkę 50 nagrań za pośrednictwem wewnętrznego systemu zgłoszeń platformy. Według jej danych firma usunęła pięć nagrań i zablokowała kolejne 13 w Hiszpanii. Spośród 231 kont, które zdaniem badaczy publikowały wyraźne materiały, 136 pozostawało aktywnych 15 października — w ostatnim dniu badania.

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Najpopularniejsze z wykrytych nagrań uzyskało ponad 4 mln wyświetleń, zanim zostało zablokowane w Hiszpanii. Konto, które je opublikowało, pozostawało aktywne w momencie opublikowania ustaleń Maldita.es. Badacze wykryli także ponad 7700 hiszpańskojęzycznych kont, których użytkownicy twierdzili, że posiadają takie materiały, prosili o nie lub oferowali ich rozpowszechnianie.

Działania ministerstwa i TikToka

Dochodzenie objęło także 91 transmisji na żywo z udziałem nieletnich w 17 krajach. Według Maldita.es widzowie oferowali dzieciom pieniądze za spełnianie próśb, w tym o charakterze seksualnym. Organizacja wskazała, że wirtualne prezenty TikToka umożliwiały dokonywanie płatności podczas transmisji, a sama platforma czerpała zysk z tych transakcji.

Ministra młodzieży i dzieci Sira Rego poprosiła o pilne spotkanie z przedstawicielami TikToka w Hiszpanii, aby wyjaśnili, jakie środki ochrony dzieci firma już stosuje i co zrobi natychmiast. Maldita.es przekazała zebrane dowody hiszpańskim prokuratorom ds. cyberprzestępczości. Według organizacji TikTok poprosił o więcej informacji, lecz do czasu publikacji dochodzenia nie odpowiedział na pytania dotyczące ochrony dzieci i jego ustaleń.

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