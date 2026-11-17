Rząd Hiszpanii oraz 20 innych państw zobowiązały się do obniżenia krajowych wskaźników występowania otyłości o 5% do 2030 roku. Zobowiązanie przyjęto w ramach globalnego wezwania do działania przeciwko otyłości, zainicjowanego wspólnie ze Światową Organizacją Zdrowia i UNICEF, informuje Health Policy Watch.

Trzy kierunki działań

Dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus oświadczył, że z otyłością żyje obecnie ponad miliard osób. Według niego dzieci w wieku szkolnym z otyłością jest już więcej niż dzieci z niedowagą.

Strategia przewiduje trzy poziomy działań: profilaktykę dla całej populacji, wczesną interwencję dla osób o podwyższonym ryzyku oraz dostęp do skutecznego leczenia bez stygmatyzacji dla osób żyjących z otyłością. Do działań profilaktycznych zaliczono podatki od słodzonych napojów, jasne oznakowanie produktów, ograniczenia reklamy niezdrowej żywności skierowanej do dzieci oraz zdrowe posiłki w szkołach.

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Plan Hiszpanii

Ministra zdrowia Hiszpanii Mónica García Gómez oświadczyła, że państwa mają dowody, narzędzia i możliwości, aby działać skutecznie. Według niej Hiszpania zaangażowała 18 ministrów w realizację krajowego planu ograniczenia otyłości dziecięcej.

WHO definiuje otyłość jako formę niedożywienia oraz przewlekłą, złożoną chorobę, która zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy i niektórych rodzajów nowotworów. Od 1990 roku jej występowanie wśród dorosłych wzrosło ponad dwukrotnie, a wśród nastolatków czterokrotnie. W 2025 roku otyłość stała się najczęstszą formą niedożywienia wśród dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 19 lat.

Poza Hiszpanią do wezwania przyłączyły się Bahrajn, Barbados, Botswana, Brazylia, Brunei Darussalam, Egipt, Eswatini, Irlandia, Jordania, Malezja, Mauritius, Meksyk, Panama, Filipiny, Portugalia, Seszele, Słowenia, Republika Południowej Afryki, Tajlandia i Urugwaj. Państwa te uczestniczą w Planie Przyspieszenia Działań WHO na rzecz Powstrzymania Otyłości, przyjętym przez Światowe Zgromadzenie Zdrowia w 2022 roku.

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