Dwa śmigłowce NH90 z taktycznego zgrupowania lotniczego Paznic Hiszpańskich Sił Powietrznych i Kosmicznych po raz pierwszy wystartowały alarmowo w ramach międzynarodowej misji NATO w Rumunii. Poderwały się z bazy lotniczej Mihail Kogălniceanu w odpowiedzi na zgłoszenia o niezidentyfikowanych dronach.

Jak informuje AeroTime, drony zniknęły, zanim śmigłowce musiały podjąć z nimi interakcję. Oba NH90 następnie wróciły do bazy. Hiszpański Sztab Generalny Obrony określił ten lot jako pierwsze operacyjne poderwanie alarmowe z udziałem hiszpańskiego śmigłowca rozmieszczonego w międzynarodowej misji NATO.

Śmigłowce do zwalczania dronów

Zgrupowanie Paznic rozpoczęło rotację w ramach wzmocnionej misji NATO patrolowania przestrzeni powietrznej Rumunii 31 lipca 2026 roku. Hiszpański kontyngent składa się z siedmiu myśliwców F/A-18M Hornet, jednego samolotu tankowania powietrznego A400M, trzech śmigłowców NH90 oraz około 200 żołnierzy. Rozmieszczenie zaplanowano do końca listopada 2026 roku.

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NATO wcześniej zaznaczało, że NH90 dołączą na końcowym etapie rotacji właśnie do misji zwalczania dronów. Podpułkownik Alberto B. Calvo López oświadczył, że śmigłowce nie zastępują F-18, lecz je uzupełniają. Jak powiedział, myśliwce mają przewagę pod względem prędkości, zasięgu i działania sensorów, podczas gdy śmigłowce są bardziej elastyczne wobec celów lecących nisko, powoli lub działających w niestandardowy sposób.

Poprzednie alarmowe starty myśliwców

Według stanu na 6 listopada zgrupowanie Paznic wykonało 37 lotów alarmowych. 16 sierpnia hiszpański F/A-18 zestrzelił drona, który wtargnął w rumuńską przestrzeń powietrzną od strony Mołdawii. 24 lipca rumuński F-16 po raz pierwszy zestrzelił drona, który naruszył przestrzeń powietrzną kraju.

20 sierpnia, w innym incydencie, rumuński F-16 otworzył ogień z działka do drona morskiego, który dryfował w pobliżu platformy gazowej na Morzu Czarnym. Zaangażowanie NH90 jest częścią przejścia NATO do zintegrowanej obrony powietrznej i przeciwrakietowej, łączącej patrole myśliwskie, naziemną obronę powietrzną oraz środki zwalczania dronów.

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