Były pomocnik reprezentacji Hiszpanii Juan Mata ogłosił zakończenie profesjonalnej kariery w wieku 38 lat. Informuje o tym BBC Sport.

Tytuły z reprezentacją Hiszpanii

Mata rozegrał 41 meczów w reprezentacji narodowej. Był członkiem drużyny, która wygrała mistrzostwa świata w 2010 roku, a dwa lata później zdobyła tytuł mistrza Europy. W finale Euro 2012 przeciwko Włochom, zakończonym wynikiem 4:0, piłkarz strzelił gola.

Kariera klubowa

Wychowanek akademii Realu Madryt przeszedł do Valencii w 2007 roku. W sierpniu 2011 roku został zawodnikiem Chelsea, z którą wygrał Ligę Mistrzów, Ligę Europy i Puchar Anglii.

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W styczniu 2014 roku Mata dołączył do Manchesteru United. Z tym klubem zdobył Ligę Europy, Puchar Anglii i Puchar Ligi, po czym opuścił zespół w 2022 roku. Później Hiszpan występował w tureckim Galatasaray, japońskim Vissel Kobe, a także australijskich Western Sydney Wanderers i Melbourne Victory.

Piłkarz oświadczył, że futbol nie zniknie z jego życia, choć kończy profesjonalne występy.

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