Narodowy Instytut Statystyki Istat prognozuje, że PKB Włoch wzrośnie o 0,9% w 2026 roku i o 0,6% w 2027 roku. W 2025 roku gospodarka kraju wzrosła o 0,6%, podaje ANSA English.

Rola popytu krajowego

Według oceny Istat głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego będzie popyt krajowy z wyłączeniem zapasów. Jego wkład w dynamikę PKB może wynieść 1,2 punktu procentowego w 2026 roku oraz 0,6 punktu procentowego w 2027 roku.

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Popyt zagraniczny netto, według prognozy urzędu statystycznego, nie będzie miał wpływu na wzrost gospodarczy w 2026 roku. W 2027 roku jego wkład ma być nieznacznie dodatni.

Prognoza inflacji

Jednocześnie Istat oczekuje przyspieszenia inflacji z powodu wzrostu cen surowców. Deflator wydatków gospodarstw domowych na konsumpcję według prognozy wyniesie 3,3% w 2026 roku, a w 2027 roku spadnie do 2,8%.

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