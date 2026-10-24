Na Tajwanie Chiny mogą nasilać presję na krewnych polityków, których Pekin nazywa „zagorzałymi tajwańskimi separatystami”, aby wpłynąć na nadchodzące wybory lokalne. Wynika to z aktualizacji amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną, przygotowanej wspólnie z American Enterprise Institute, informuje Taipei Times.

Sankcje wobec firmy ojca polityka

Analitycy zwrócili uwagę na sankcje wobec firmy VWAY, należącej do Shena Tu-chenga, ojca deputowanego z Demokratycznej Partii Postępowej i kandydata na burmistrza Tajpej Pumy Shena. Chińskie Biuro ds. Tajwanu ogłosiło ograniczenia w ubiegłą środę.

Sankcje zabraniają firmie VWAY handlu z organizacjami, przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi w Chinach. Zdaniem ISW Pekin prawdopodobnie obiera za cel krewnych, aby skłonić samych polityków do zaprzestania działalności, którą chińskie władze uznają za promowanie niepodległości Tajwanu.

Puma Shen został w październiku 2024 roku wpisany na listę około tuzina osób, które Chiny nazywają „zagorzałymi separatystami”. Zgodnie z pekińskimi interpretacjami prawnymi z 2024 roku dotyczącymi ustawy przeciwko secesji osobom tym może grozić surowa kara, w tym kara śmierci.

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Inne wspomniane przypadki

Autorzy aktualizacji przytoczyli również przykłady innych działań, które określili jako przymusowe. Bratu założyciela United Microelectronics Corp, Roberta Tsao, na początku miesiąca odmówiono wjazdu do Chin. Bratanek minister spraw wewnętrznych Liu Shih-fang stracił pracę w Chinach w kwietniu.

Osobno w aktualizacji wspomniano o aresztowaniu w Kalifornii kobiety podejrzewanej o rzekome śledzenie syna prezydenta Williama Laia na rzecz Chin. Lai, Shen i Liu są członkami Demokratycznej Partii Postępowej, która, według oceny ISW, uważa Tajwan i Chiny za odrębne państwa.

ISW przypuścił, że Pekin może nasilać środki przymusowe wobec Pumy Shena przed wyborami lokalnymi 28 listopada. Według Taipei Trust in Democracy Association w ubiegłym miesiącu Shen przegrywał z burmistrzem Tajpej z Kuomintangu Chiangiem Wan-anem o 1,2 punktu, podczas gdy najnowszy sondaż tej samej organizacji wykazał jego przewagę wynoszącą 17 punktów.

Chińskie Biuro ds. Tajwanu oraz powiązane z chińską armią konto Jun Zhengping również skrytykowały prezentera telewizyjnego Kevina Tsaia za udział w wydarzeniu wyborczym Shena. Analitycy zauważyli, że nawet jeśli Shen nie wycofa się z wyścigu, publiczne prześladowanie może zniechęcić tajwańskie osoby publiczne do współpracy z nim lub popierania jego poglądów.

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