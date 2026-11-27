Reprezentacja Włoch w rugby pokonała Fidżi 23:21 w meczu o 11. miejsce podczas pierwszego Nations Championship w Londynie w Wielkiej Brytanii. Decydujący okazał się rzut karny fullbacka Tommaso Allana na 13 minut przed końcem spotkania. Informuje o tym Channel NewsAsia.

Pierwsze zwycięstwo Włoch

Włochy szybko objęły prowadzenie 17:0, zdobywając dwa przyłożenia w pierwszej kwarcie meczu. Ich autorami byli środkowy Federico Mori oraz młynarz Giacomo Nicotera. Było to pierwsze zwycięstwo Włochów w turnieju: wcześniej przegrali wszystkie sześć meczów fazy grupowej.

Tydzień wcześniej Fidżi pokonało Włochy 21:16 w Udine. Sukces w meczu o 11. miejsce był ulgą dla zespołu trenera Gonzalo Quesady, który podczas turnieju doznał serii kontuzji.

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Comeback Fidżi

Fidżyjczycy przejęli inicjatywę dzięki szybkości w walce o piłkę i przewadze w kontaktach fizycznych. Przyłożenia dla zespołu zdobyli fullback Ponipati Loganimasi, skrzydłowy Peniasi Dakuwaqa oraz zawodnik z numerem osiem Kitione Salawa. Po tym Fidżi wyszło na prowadzenie — 21:20.

Jednak zespół naruszył przepisy w młynie, po czym Allan wykorzystał rzut karny i przywrócił Włochom prowadzenie. Pod koniec spotkania Włosi odparli ataki rywali i utrzymali zwycięski wynik. Kapitan Fidżi Isoa Nasilasila zaznaczył, że jego zespół oddał rywalom teren i nie wykorzystał swoich okazji.

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