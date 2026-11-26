Izba Deputowanych Włoch ostatecznie zatwierdziła dekret edukacyjny, który ogranicza udział zagranicznych uczniów w każdej klasie do 30%. Dokument zakazuje również uczęszczania do szkół z zakrytą twarzą, informuje Anadolu Agency.

Głosowanie w Izbie Deputowanych

Za dekretem zagłosowało 142 deputowanych, przeciw było 112, a cztery osoby wstrzymały się od głosu. Rząd powiązał przyjęcie dokumentu z głosowaniem nad wotum zaufania, a przedstawiciele opozycji podczas głosowania trzymali protestacyjne plakaty.

Augusta Montaruli, zastępczyni lidera grupy parlamentarnej rządzącej partii Bracia Włosi, oświadczyła, że 30-procentowe ograniczenie ma zapobiegać segregacji w klasach. Według niej dekret wzmacnia również nauczanie języka włoskiego.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Integracja i inne zmiany

Minister edukacji Giuseppe Valditara oświadczył, że środki te będą sprzyjać „prawdziwej integracji” poprzez znajomość języka włoskiego i przestrzeganie wspólnych zasad. Poinformował również, że dokument rozszerza ochronę uczniów z niepełnosprawnościami, przewiduje większe finansowanie podręczników oraz wspiera walkę z bullyingiem i cyberbullyingiem.

Krytyka opozycji i wydawców

Liderka opozycyjnej Partii Demokratycznej Elly Schlein nazwała dekret „strasznym” i wezwała rząd do inwestowania w budynki szkolne oraz personel. Deputowana Irene Manzi oświadczyła, że ograniczenie będzie dzielić dzieci według pochodzenia i może zmusić je do zmiany szkoły, jeśli limit w klasie zostanie przekroczony.

Dekret ustala również cenę cyfrowych podręczników na poziomie połowy ceny drukowanych. Stowarzyszenie Włoskich Wydawców sprzeciwiło się temu przepisowi, twierdząc, że przyniesie on rodzinom niewielkie korzyści finansowe i może zagrozić miejscom pracy w branży wydawniczej.

Czytaj nas na