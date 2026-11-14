Włoski organ ochrony danych ukarał Meta Platforms grzywną w wysokości 805 mln euro za dostęp do zdjęć i nagrań wideo użytkowników Androida bez ich zgody i poinformowania. Informuje o tym Channel NewsAsia.

Dostęp przez funkcję Facebooka

Według włoskiego regulatora Meta miała dostęp do zdjęć i nagrań wideo z prywatnych galerii użytkowników Androida za pośrednictwem funkcji w aplikacji Facebook. Proponowała ona użytkownikom materiały z ich galerii, które mogli opublikować w serwisie społecznościowym.

W ciągu 60 dni firma musi domyślnie wyłączyć tę funkcję i oddzielnie uzyskiwać zgodę użytkowników na jej użycie. W momencie komunikatu regulatora Meta była niedostępna do komentarza.

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Postępowanie i nowa funkcja

Postępowanie rozpoczęto w 2025 roku. Nie obejmowało ono możliwego wykorzystywania treści z galerii do trenowania modeli sztucznej inteligencji; Meta zaprzeczała takiej praktyce.

Włoski organ zastrzegł sobie także prawo do odrębnej oceny nowej funkcji uruchomionej w 2026 roku, która umożliwia przetwarzanie treści z galerii użytkowników w chmurze. Grzywna stanowi około 0,47% globalnych przychodów grupy.

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