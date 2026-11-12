Reprezentacja Włoch pokonała w Mediolanie Francję 3:1 w meczu piątej kolejki Ligi Narodów i wyszła na pierwsze miejsce w grupie. Francuska drużyna zagrała bez Kyliana Mbappé i Auréliena Tchouaméniego, a przed spotkaniem miała trzy punkty przewagi nad Włochami. O przebiegu meczu informuje Interia Sport.

Szybki gol Francji i odpowiedź gospodarzy

Francja otworzyła wynik już w dziewiątej minucie. Bramkarz reprezentacji Włoch Gianluigi Donnarumma nieudanie rozpoczął atak od własnej bramki i podał piłkę Michaelowi Olise, który wykorzystał błąd i strzelił gola.

Włosi wyrównali w 26. minucie: Francesco Esposito dobrze zagrał w polu karnym i posłał piłkę do siatki. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 1:1, a po przerwie obie drużyny wyszły bez zmian w składach.

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Rzut karny i decydująca przewaga Włoch

W 60. minucie Esposito nie wykorzystał rzutu karnego. Jednak już trzy minuty później Włosi wyszli na prowadzenie: Davide Frattesi zakończył akcję po podaniu Federico Dimarco w pole karne. Podczas drugiego gola gospodarzy trener Francji Zinédine Zidane emocjonalnie reagował na wydarzenia przy boisku.

W 75. minucie Francesco Esposito wykorzystał kolejny rzut karny. Bramkarz Francuzów Mike Maignan nie zdołał obronić piłki, a reprezentacja Włoch utrzymała przewagę do końcowego gwizdka. Dla Zidane’a była to pierwsza porażka na czele Francji po trzech zwycięstwach i jednym remisie w poprzednich meczach Ligi Narodów.

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