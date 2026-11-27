Reprezentacja Włoch w koszykówce pokonała na własnym parkiecie Turcję 86:72 w meczu grupy J drugiej rundy europejskich kwalifikacji do mistrzostw świata FIBA w koszykówce w 2027 roku. Dla tureckiej drużyny była to pierwsza porażka w kampanii kwalifikacyjnej, informuje Anadolu Agency.

Zmiana lidera po pierwszej kwarcie

Początek spotkania był wyrównany: dla Włoch skutecznie punktował Momo Diouf, a dla Turcji trafiali Malachi Flynn i Furkan Korkmaz. W dziewiątej minucie Onuralp Bitim trafił za trzy punkty, po czym goście objęli prowadzenie 20:13.

Włosi odpowiedzieli serią 9:0, w tym dwoma rzutami za trzy punkty pod koniec kwarty, i zakończyli ją prowadzeniem 22:20. Na początku drugiej części Turcja ponownie wyszła na prowadzenie — 25:22, a ważną rolę odegrał Doğuş Özdemiroğlu.

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Decydująca trzecia kwarta

Włochy wykorzystały błędy rywali i w 16. minucie odskoczyły na siedem punktów — 38:31 po trafieniach Nico Manniona. Turecka drużyna zdołała odzyskać prowadzenie pod koniec pierwszej połowy: po rzucie Yiğita Onana wynik wynosił 41:40. Jednak gospodarze schodzili na przerwę przy prowadzeniu 44:41.

W trzeciej kwarcie Włochy wygrały z Turcją 19:11 i przed ostatnią częścią prowadziły 63:52. W ostatnich 10 minutach Metecan Birsen i Korkmaz pomogli zmniejszyć stratę do czterech punktów, lecz Włosi odpowiedzieli czterema rzutami za trzy punkty i doprowadzili mecz do zwycięstwa. Była to szósta łączna wygrana Włoch w kwalifikacjach i pierwsza w drugiej rundzie.

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