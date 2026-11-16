Włochy planują opracować własną pionową wyrzutnię dla okrętów wojennych, zdolną do odpalania pocisków manewrujących do uderzeń na cele lądowe. Nowy system ma być instalowany na fregatach FREMM EVO i niszczycielach klasy DDX, informuje Breaking Defense.

Wymagania wobec nowego systemu

Projekt przewidziano w wieloletnim włoskim dokumencie obronnym Documento Programmatico Pluriennale na lata 2026–2028. Wskazano w nim, że wyrzutnia ma być kompatybilna z pociskiem Stratus LO — niskowykrywalnym pociskiem manewrującym do uderzeń na cele lądowe, który firma MBDA opracowuje dla sił zbrojnych Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch.

W dokumencie nie wskazano producenta wyrzutni. Jednocześnie włoski branżowy magazyn Rivista Italian Difesa poinformował, że system prawdopodobnie będzie miał modułową konstrukcję z ośmioma komorami do przechowywania i odpalania pocisków.

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Pocisk Stratus LO i nowe okręty

MBDA określa Stratus LO jako niskowykrywalny pocisk o bardzo dużym zasięgu i dużej prędkości poddźwiękowej. Ma on służyć do uderzeń w głąb terytorium, zadań przeciwokrętowych, niszczenia środków obrony przeciwlotniczej przeciwnika oraz rażenia ważnych celów powietrznych.

Ten sam plan obronny przewiduje również zakup dwóch fregat FREMM EVO. Mają je zbudować Orizzonte Sistemi Navali — wspólne przedsiębiorstwo Fincantieri i Leonardo. Na początku listopada firmy ogłosiły restrukturyzację przedsiębiorstwa, która ma skrócić czas produkcji fregaty o 18 miesięcy. Dyrektor generalny Fincantieri Pierroberto Folgiero deklarował cel skrócenia terminu dostaw okrętów klasy FREMM z 54 do 36 miesięcy.

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