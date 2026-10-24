Włochy rano 24 października repatriowały pięć aktywistek, które w tym tygodniu zostały zatrzymane przez izraelskie służby bezpieczeństwa na Zachodnim Brzegu Jordanu. O ich uwolnieniu i powrocie do kraju poinformowało włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, pisze TimesLIVE.

Zatrzymanie w Kirjat Arba

Izraelska policja zatrzymała kobiety w czwartek w Kirjat Arba wraz z innymi międzynarodowymi aktywistami. Próbowały chronić palestyńskich rolników zbierających oliwki na terytorium okupowanego przez Izrael Zachodniego Brzegu Jordanu.

W piątek wieczorem przedstawiciele Ambasady Włoch w Tel Awiwie odwiedzili aktywistki na lotnisku. Dyplomaci poinformowali, że były w dobrym stanie fizycznym.

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Przemoc podczas zbioru oliwek

Według izraelskiej organizacji praw człowieka Yesh Din od końca września, gdy rozpoczął się tegoroczny sezon zbioru oliwek, odnotowano ponad 330 przypadków przemocy ze strony osadników. Wśród nich są napaści, kradzieże i uszkadzanie drzew.

Palestyńczycy, aktywiści i ONZ twierdzą, że w tym roku przemoc gwałtownie się nasiliła. Izraelskie służby bezpieczeństwa z kolei podkreślają, że poważnie traktują przejawy przemocy i działalność przestępczą. Według Ministerstwa Rolnictwa Administracji Palestyńskiej oliwki są podstawą palestyńskiego sektora rolnego, który zapewnia około 8% PKB i ponad 60 tysięcy miejsc pracy.

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