Reprezentacja Włoch pokonała Hiszpanię w finale Pucharu Davisa w Bolonii i zdobyła trofeum czwarty rok z rzędu. Decydujący był mecz deblowy, w którym Lorenzo Musetti i Andrea Vavassori pokonali Carlosa Alcaraza i Marcela Granollersa 6:2, 7:5, informuje Sky Sports.

Zwycięstwo w meczu deblowym

Przed decydującym spotkaniem zespoły wymieniły się zwycięstwami w pojedynkach singlowych. W meczu otwarcia Musetti przegrał pierwszego seta z Rafaelem Jodarem, a następnie wygrał łącznie 6:7 (4:7), 6:2, 6:1.

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Alcaraz wyrównał dla Hiszpanii, pokonując Flavio Cobollego 6:2, 7:6 (7:4). Następnie Hiszpan wyszedł na kort w pojedynku deblowym razem z Granollersem.

Mistrzowski as

Vavassori wykorzystał pierwszą piłkę meczową dającą Włochom tytuł asem, po czym zawodnicy i trenerzy włoskiej drużyny wbiegli na kort, aby świętować zwycięstwo. Włosi zdobyli Puchar Davisa bez swojego lidera Jannika Sinnera, który nie zagrał z powodu kontuzji.

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