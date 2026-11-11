Włochy uruchomiły nadzwyczajną inicjatywę o wartości 5 mln euro, aby zapewnić natychmiastową pomoc ludności Strefy Gazy w Palestynie po poważnych podtopieniach obozów dla osób przesiedlonych. Poinformowała o tym Agencja Anadolu.

Finansowanie nadzwyczajne

Minister spraw zagranicznych Włoch Antonio Tajani oświadczył, że powodzie z ostatnich dni jeszcze bardziej pogorszyły sytuację humanitarną w Gazie. Według niego nowy program pomocy uruchomiono za pośrednictwem włoskiego systemu współpracy, aby szybko wesprzeć ludność.

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Skutki złej pogody

Ulewne deszcze i silny wiatr zalały 70 tys. namiotów, w wyniku czego przesiedlone palestyńskie rodziny zostały bez schronienia. Urzędnicy poinformowali również, że uszkodzona infrastruktura i niedobór sprzętu utrudniają reagowanie kryzysowe.

Potrzeba schronienia

Według Rządowego Biura Mediów burza, która rozpoczęła się późnym wieczorem w piątek, spowodowała także zawalenie się dziesiątek ścian. Wstępnie szkody oszacowano na około 3 mln dolarów. Agencja ONZ ds. Uchodźców Palestyńskich UNRWA poinformowała, że 1,98 mln osób, czyli około 94% ludności Gazy, potrzebuje schronienia i innych artykułów pierwszej potrzeby. Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych w czerwcu 58% mieszkańców miało krytyczne lub katastrofalne potrzeby mieszkaniowe.

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