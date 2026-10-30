Ministerstwo Spraw Zagranicznych Włoch wezwało do natychmiastowego uwolnienia pięciu włoskich aktywistów zatrzymanych w czwartek na Zachodnim Brzegu Jordanu. Towarzyszyli oni palestyńskim rolnikom podczas zbiorów oliwek, informuje ANSA.

Zatrzymanie w pobliżu al-Lubban al-Gharbiyeh

Według włoskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych grupa została zatrzymana w pobliżu wsi al-Lubban al-Gharbiyeh. W chwili przekazania informacji aktywiści byli przetrzymywani na posterunku policji.

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Drugi przypadek w ciągu tygodnia

To już drugi podobny incydent w ciągu tygodnia. W weekend inna grupa pięciu włoskich aktywistów została deportowana do Włoch. Ich również zatrzymano w podobnych okolicznościach, gdy próbowali pomóc chronić Palestyńczyków przed przemocą ze strony izraelskich osadników.

Wicepremier i minister spraw zagranicznych Włoch Antonio Tajani wcześniej nazwał zatrzymanie poprzedniej grupy aktywistów niedopuszczalnym, ponieważ, jak stwierdził, nie zrobili nic niewłaściwego.

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