Włoscy urzędnicy oświadczyli, że w 2026 roku kraj przeznaczył na obronę i bezpieczeństwo wewnętrzne kwotę odpowiadającą 2,8% PKB. Jednocześnie wskaźnik ten nie został bezpośrednio wskazany w opublikowanym budżecie obronnym kraju, informuje Defense News.

Według urzędników 2,1% PKB przypadło na podstawowe wydatki obronne, a kolejne 0,7% na bezpieczeństwo wewnętrzne. Rzym twierdzi tym samym, że wypełnił pośrednie zobowiązanie podjęte na lipcowym szczycie NATO, na drodze do celu Sojuszu, jakim jest wydawanie 5% PKB do 2035 roku.

Struktura wydatków obronnych

Cel NATO na poziomie 5% PKB jest podzielony na 3,5% podstawowych wydatków obronnych i 1,5% wydatków na bezpieczeństwo wewnętrzne. W budżecie Włoch na 2026 rok wydatki na armię, marynarkę wojenną i siły powietrzne — inwestycje, personel, eksploatację i utrzymanie — można obliczyć na 23,6 mld euro. To o 1,1 mld euro więcej niż w ubiegłym roku.

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Z tej kwoty 9,33 mld euro przypada na inwestycje i zakupy z budżetu Ministerstwa Obrony. Po dodaniu finansowania zakupów z Ministerstwa Przedsiębiorstw łączna kwota przekracza 12 mld euro. Łączna wartość wydatków w ramach poszczególnych programów wynosi 12,77 mld euro.

Wydatki uwzględniane przez NATO

Zwykły budżet obronny, obejmujący wydatki na paramilitarną policję karabinierów i inne pozycje, wynosi 32,4 mld euro. Zintegrowany budżet obronny, który obejmuje również wszystkie wydatki Ministerstwa Przedsiębiorstw, finansowanie zagranicznych misji wojskowych oraz środki UE na cyberobronę, osiągnął 36,79 mld euro.

Po dodaniu świadczeń emerytalnych i wydatków innych ministerstw, które NATO zalicza do wydatków obronnych, kwota wzrosła do 48,31 mld euro, czyli 2,1% PKB. Pozostałe 0,7% PKB, według anonimowych źródeł rządowych cytowanych przez portal, jest wydawane poza budżetem obronnym na kontrolę granic, walkę z terroryzmem, ochronę infrastruktury energetycznej i przygotowanie na kryzysy. Defense News oszacował te wydatki na około 16,1 mld euro.

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