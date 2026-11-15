Włochy oficjalnie zaproponowały Niemcom uzyskanie statusu obserwatora w Global Combat Air Program (GCAP) — wspólnym programie Rzymu, Londynu i Tokio dotyczącym stworzenia myśliwca szóstej generacji. Status ten ma stać się natychmiastowym mechanizmem wymiany informacji oraz krokiem w kierunku późniejszego pełnoprawnego przystąpienia Berlina do programu, informuje The Japan Times.

Stanowisko Włoch

Ministerstwo Obrony Włoch oświadczyło, że kraj zawsze wyrażał gotowość przyjęcia Niemiec do GCAP. Resort podkreślił, że propozycja statusu obserwatora nie ma na celu ograniczenia przyszłej roli Niemiec w programie.

Oświadczenie włoskiego ministerstwa było odpowiedzią na publikację Financial Times. Gazeta pisała wcześniej, że Włochy rzekomo odrzuciły brytyjską inicjatywę rozważenia przystąpienia Niemiec i nalegały na ograniczony status obserwatora bez udziału w projektowaniu i rozwoju samolotu.

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Decyzja Niemiec oczekiwana w marcu

Minister obrony Niemiec Boris Pistorius na początku miesiąca oświadczył, że oczekuje decyzji w sprawie możliwego przystąpienia kraju do GCAP do końca marca. Niemcy wcześniej wycofały się z projektu Future Combat Air System, który realizowały z Francją.

Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii poinformowało, że rozmowy o możliwym przystąpieniu innych państw będą prowadzone wspólnie z partnerami GCAP. Program zakłada wprowadzenie do służby myśliwca stealth szóstej generacji do połowy lat 30. XXI wieku, choć już znalazł się pod presją budżetową.

Według Pistoriusa alternatywą dla GCAP może być odrębny projekt Airbusa realizowany we współpracy z innymi europejskimi partnerami, przewidziany na początek lat 40. XXI wieku.

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