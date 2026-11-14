Włochy przeznaczyły 875 mln euro na program myśliwca szóstej generacji GCAP w 2026 roku, jednocześnie zmniejszając finansowanie nowych czołgów i pojazdów bojowych. Dane znajdują się w budżecie obronnym Włoch na 2026 rok, który Ministerstwo Obrony przekazało parlamentowi do zatwierdzenia, informuje Defense News.

Finansowanie GCAP wzrosło w porównaniu z 625 mln euro w ubiegłym roku i znacznie przekroczyło 275 mln euro, które poprzedni dokument budżetowy prognozował na 2026 rok. W 2027 roku Włochy planują wydać na program 696 mln euro.

Program myśliwca GCAP

GCAP zakłada stworzenie myśliwca szóstej generacji wspólnie przez Włochy, Wielką Brytanię i Japonię. W lipcu kraje uczestniczące przyznały konsorcjum przemysłowemu Edgewing, w skład którego wchodzą firmy tworzące samolot, 18-miesięczny kontrakt na rozwój o wartości 4,6 mld funtów, czyli 6,1 mld dolarów.

Publikacja zaznacza również, że Niemcy podobno rozważają dołączenie do GCAP po upadku ich planu stworzenia myśliwca FCAS wspólnie z Francją.

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Finansowanie ciężkiego sprzętu

Dokument budżetowy przewiduje 177 mln euro w 2026 roku na dwa programy nowych ciężkich pojazdów wojsk lądowych oraz modernizację przestarzałych włoskich czołgów Ariete. To mniej niż 281 mln euro w ubiegłym roku i znacznie mniej niż 425 mln euro, które poprzedni dokument budżetowy prognozował na ten rok.

Włochy współpracują z Rheinmetall przy programie przewidującym dostawę 1050 bojowych pojazdów Lynx i 272 czołgów Panther w ramach umowy o wartości 23 mld euro. W lipcu minister obrony Guido Crosetto oświadczył, że koszt programu został obniżony o 18%. Jednocześnie nowy budżet prognozuje wzrost finansowania trzech programów do 872 mln euro w 2027 roku.

Na program myśliwców F-35, przewidujący zakup 115 samolotów, Włochy wydały 782 mln euro w 2026 roku — mniej niż 961 mln euro, które wcześniej planowano przeznaczyć. Według wyliczeń Defense News wydatki na poszczególne programy wynoszą 12,8 mld euro, czyli o 307 mln euro więcej niż 12,5 mld euro uzyskane przez publikację podczas sumowania programów w budżecie na 2025 rok. Jednocześnie publikacja nie widziała części nowego dokumentu zawierającej łączne wydatki obronne.

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