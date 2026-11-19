Włoska firma Alpitronic planuje zainwestować 33,94 mln dolarów w zakład montażu szybkich stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Fort Mill w Karolinie Południowej w USA. Uruchomienie zakładu zaplanowano na luty 2027 roku, informuje InsideEVs.

Produkcja i miejsca pracy

Powierzchnia nowego obiektu wyniesie 173 315 stóp kwadratowych, czyli około 16,1 tys. metrów kwadratowych. W zakładzie planowane jest utworzenie 70 miejsc pracy. Oprócz montażu sprzętu obiekt będzie pełnił funkcje laboratorium testowego, centrum napraw, hubu logistycznego i magazynu.

Siedziba główna Alpitronic w Ameryce Północnej znajduje się w Charlotte w Karolinie Północnej, a globalna — w Bolzano we Włoszech. W 2024 roku firma otworzyła swój pierwszy lokalny zakład produkcyjny w stanie Wisconsin.

Systemy ładowania HYC400 i HYC1000

W zakładzie w Fort Mill będą montowane systemy ładowania HYC400 i HYC1000. Model HYC400 może dostarczać do 400 kW mocy do jednego podłączonego pojazdu elektrycznego bez oddzielnej szafy zasilającej. Z takich ładowarek korzystają między innymi Ionna i Walmart.

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System HYC1000 składa się z szafy zasilającej o mocy 1 MW oraz maksymalnie czterech dystrybutorów ładowania. Każdy z dystrybutorów może przekazywać do 600 kW jednemu pojazdowi elektrycznemu i mieć dwa złącza. System może dynamicznie rozdzielać dostępną moc między pojazdy.

Firma twierdzi, że wykorzystanie komponentów z węglika krzemu zmniejsza straty energii. Według Alpitronic takie moduły zapewniają sprawność do 97,5% i pozwalają tworzyć ładowarki bardziej kompaktowe, cichsze i mniej się nagrzewające.

Na pokrycie kosztów modernizacji budynku firma otrzyma również grant Set-Aside w wysokości 200 tys. dolarów od Rady Koordynacji Rozwoju Gospodarczego Hrabstwa York.

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