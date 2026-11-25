Włoska narciarka alpejska Federica Brignone ogłosiła zakończenie kariery z powodu kontuzji, która nie pozwala jej rywalizować na najwyższym poziomie. O decyzji 36-letniej sportsmenki informuje Channel NewsAsia.

Powrót na stok

25 listopada Brignone oświadczyła, że po raz pierwszy od operacji przeprowadzonej w sierpniu wróciła na stok. Wtedy usunięto jej płytkę i śruby, które zostały założone w lewym kolanie w ubiegłym roku. Po dwóch dniach na śniegu sportsmenka doszła do wniosku, że jej noga nie odzyskała jeszcze pełnej sprawności, a ból pozostaje zbyt silny, by kontynuować starty.

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Olimpijskie zwycięstwa po ciężkiej kontuzji

W lutym Brignone zdobyła dwa złote medale domowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 — w supergigancie i slalomie gigancie. Stało się to dziesięć miesięcy po upadku na mistrzostwach Włoch, w wyniku którego doznała licznych złamań nogi i zerwania więzadła krzyżowego przedniego.

Narciarka poinformowała o zakończeniu kariery sportowej w nagraniu wideo opublikowanym przez Włoską Federację Sportów Zimowych.

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