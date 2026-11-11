Związki zawodowe pracowników oświaty we Włoszech wezwały rząd do cofnięcia cięć etatów nauczycielskich oraz administracyjno-technicznych, przewidzianych w projekcie budżetu na 2027 rok. Oświadczyły, że nie mogą zgodzić się na nowe cięcia po wcześniejszych ograniczeniach zatrudnienia.

Żądanie cofnięcia cięć

Stanowisko związków Snals Confsal, Cisl Scuola, Uil Scuola i Anief przedstawiono 11 listopada na konferencji prasowej w Rzymie. Jak informuje ANSA English, organizacje domagają się usunięcia z propozycji budżetowej cięć dotyczących nauczycieli oraz pracowników administracyjnych, technicznych i pomocniczych.

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Wyliczenie utraconych etatów

Sekretarz generalna Cisl Scuola Ivana Barbacci oświadczyła, że rząd określał cięcia z 2025 roku jako tymczasowe. Jej zdaniem obecne działania faktycznie oznaczają powtórzenie poprzedniej redukcji. Łącznie oba etapy będą oznaczać utratę 14 808 etatów, jak twierdzą związki.

Sekretarz generalny Uil Scuola Rua Giuseppe D'Aprile oświadczył, że nadszedł czas na inwestowanie w szkoły publiczne, a nie na szukanie możliwości oszczędzania pieniędzy.

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