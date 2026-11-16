Szkoły w kilku miastach Włoch otrzymały w poniedziałek e-maile z groźbami bombowymi, jednak do czasu publikacji nie wpłynęły informacje o ewakuacjach. W wiadomościach twierdzono, że ładunek wybuchowy ma zdetonować za 40 minut.

Wytyczne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Jak informuje ANSA English, włoskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wysłało w piątek okólnik z zaleceniami dotyczącymi reagowania na groźby. Resort zaznaczył, że groźby wysyłane w masowych e-mailach nie powinny być uznawane za wiarygodne.

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Warunki ewakuacji

Zgodnie z okólnikiem ministerstwa propozycję ewakuacji budynku powinny zgłosić policja lub prefektura. Wymaga to między innymi wykrycia podejrzanych przedmiotów, odnotowania anomalii, które mogą być związane z groźbą, albo posiadania danych o wcześniejszych incydentach, zgłoszeniach lub informacji wywiadowczych.

W ubiegłym tygodniu tysiące włoskich szkół otrzymały fałszywe informacje o podłożeniu bomb. W środę ewakuowano setki budynków, a w czwartek — dziesiątki. Nowe e-maile były podpisane inicjałami „M.A.” — inicjałami Michaiła Andropowa, którego nazwiska użyto w groźbach z ubiegłego tygodnia.

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