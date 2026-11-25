Włoski bank UniCredit uruchomił dla klientów detalicznych certyfikat powiązany z dynamiką bitcoina. Produkt jest przewidziany na sześć lat, zakłada ograniczenie maksymalnej stopy zwrotu do 65% oraz obietnicę zwrotu pierwotnie zainwestowanych środków w dniu wykupu, informuje CoinDesk.

Warunki certyfikatu

Certyfikat śledzi iShares Bitcoin ETP firmy BlackRock, jednak jego posiadacze nie kupują ani nie posiadają bitcoina bezpośrednio. Minimalna kwota inwestycji wynosi 1 000 euro, a certyfikat można nabyć za pośrednictwem doradcy finansowego UniCredit.

Zgodnie z warunkami produktu inwestycja w wysokości 1 000 euro może wzrosnąć do 1 650 euro w dniu wykupu, nawet jeśli bitcoin w tym czasie zdrożeje bardziej. Jeśli wartość bitcoina spadnie, UniCredit obiecuje zwrócić początkową kwotę po zakończeniu sześcioletniego okresu.

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Ryzyka i terminy

Obietnica banku dotycząca zwrotu początkowej kwoty dotyczy inwestorów, którzy będą utrzymywać certyfikat do wykupu. Osoby, które sprzedadzą go wcześniej, mogą ponieść straty. Zwrot środków zależy również od zdolności UniCredit do wywiązania się ze swoich zobowiązań.

Certyfikat jest denominowany w euro i notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Monachium. Subskrypcja produktu potrwa do 18 grudnia, a wykup zaplanowano na 22 grudnia 2032 roku. Oferta daje około 8 mln klientów UniCredit we Włoszech dostęp do zmian ceny bitcoina za pośrednictwem bankowego produktu inwestycyjnego.

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